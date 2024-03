Detectat un cas de 'phishing' oferint Cursos d'Infermeria de la Creu Roja

Andorra la VellaCreu Roja Andorra ha emès un comunicat d’avís sobre un intent de phishing que està circulant actualment. S’ha detectat un anunci totalment fals que afirma que Creu Roja Andorrana està oferint cursos d’infermeria i auxiliar d’infermeria, el que no és veritat.

La institució fa una crida a la població perquè no faci clic en aquests enllaços i, sobretot, no faciliti les seves dades personals. Creu Roja Andorra recorda que sempre utilitza canals oficials per comunicar-se amb el públic i que mai sol·licita dades personals a través de correus electrònics o anuncis en línia. En cas de dubte sobre la legitimitat d’un comunicat, es recomana contactar directament amb Creu Roja Andorra per confirmar-ne l’autenticitat.