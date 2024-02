Detenen un conductor direcció a Andorra per conduir a 159 km/h a una carretera de 90

Andorra la VellaAquest divendres a la tarda un home va ser controlat per les autoritats franceses després de conduir a 159 km/h a l’RN20, a l’Arieja, mentre es dirigia cap a Andorra, segons recull el mitjà francès La Dépêche. La carretera per la qual transitava tenia un límit de velocitat de 90 km/h. L’individu viatjava sol al volant d’un Golf i, finalment, va ser detingut per gendarmes que van perseguir el vehicle fins a enxampar-lo. Li van retirar el permís de conduir durant 72 hores abans d’imposar-li una suspensió de la llicència que pot durar entre 15 dies i 6 mesos. L’home també va ser multat i van retirar-li sis punts del carnet.