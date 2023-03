Detenen un conductor per donar positiu en alcoholèmia amb una taxa de 2,34

Andorra la VellaDurant el cap de setmana la policia ha efectuat la detenció de quatre persones per conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues com a presumptes autors de delictes contra la seguretat viària. Segons expliquen, tots els arrestats són homes residents d'edats compreses entre els 20 i els 59 anys. Els resultats de les taxes d'alcoholèmia van des de 0,99 g/l fins a 2,34 g/l, respectivament. És a dir, l'home de 59 anys va gairebé triplicar el límit penal per conducció al volant. A més, des del cos d'ordre especifiquen que un dels arrestats també va donar positiu en el control de tòxics salivar.