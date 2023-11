El detenen per donar positiu en alcohol després d'un accident a la CG1

Andorra la VellaLa policia informa que aquest diumenge, poc després de les sis del matí, ha detingut un conductor de 27 anys i no resident per donar positiu en drogues i alcohol al volant, amb una taxa d'1,31, després de tenir un accident a la CG1 prop de la frontera del riu Runer. Viatjava amb tres persones més, una de les quals, també de 27 anys, ha resultat ferida i ha estat traslladada a l'hospital. Per tot plegat, se l'ha arrestat com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva i contra la integritat física i moral.