Detenen a la Seu un home buscat per la justícia andorrana des del 2018

Andorra la VellaLa col·laboració entre la Policia andorrana, la Policia Nacional espanyola i la Policia local de la Seu d’Urgell va permetre detenir el passat dissabte un fugitiu buscat des de fa sis anys amb una condemna pendent.

Es tracta d’un home de 33 anys que va residir a Andorra entre el 1997 i el 2018, quan el Tribunal de Corts el va sentenciar a cinc anys i tres mesos de presó per cessió continuada de cànnabis a menors d’edat, i per haver entrat a casa d’un conegut amb les claus d’aquest, però sense el seu consentiment, i haver furtat dos televisors i un mòbil que va vendre després. A més, se li havien imposat dues contravencions penals per consum i possessió de marihuana.

Quan se’l va condemnar, l’home havia fugit i va ser declarat en rebel·lia. Per aquest motiu, es va activar una ordre de detenció internacional que es va difondre a través d’Interpol i que ha donat ara els seus fruits gràcies al treball conjunt dels tres cossos policials. La Policia andorrana va informar que tenia indicis que el fugitiu s’amagava a la Seu d’Urgell, la Policia local de la capital alturgellenca el va localitzar i la Policia Nacional espanyola el va detenir.

L’Oficina Central Nacional d’Interpol Andorra espera que s’iniciï ara el procés a través del qual la justícia ha de fer la demanda formal d’extradició a través dels canals diplomàtics per tal que es pugui dur a terme.