Detenen un home després de confessar voluntàriament que ha consumit drogues

Andorra la VellaDimecres es va viure una situació poc usual després que la policia rebés un avís d'un home, resident de 36 anys, que estava molestant gent al carrer de nit. Una patrulla el va interpel·lar perquè es mostrava molt alterat i agressiu, segons recull la nota policial. Eren les 11 de la nit i un cop identificat se'l va controlar. No es va resistir ni es va enfrontar amb els agents. Se li va trobar a damunt un tub típic per esnifar cocaïna.

Els agents van trobar el tub, però no droga. Per tant, ni podien detenir-lo per consum de cocaïna. Van oferir a l'home si voluntàriament els acompanyaria a l'hospital i voluntàriament es faria la prova d'estupefaents. L'home es podia negar, però no ho va fer i va ser portat al Nostra Senyora de Meritxell per fer-se les proves.

En cas de negar-se, l'únic que haurien pogut fer els policies és requisar el tub, fer-lo analitzar per si hi havia rastre de cocaïna. En cas positiu, hauria arribat a la Justícia on no hauria prosperat perquè és tan sols un indici, sense cap prova, que no pot sustentar tota una investigació policial per un suposat consum de drogues.

Incomprensiblement, sabent l'home el que havia fet i el que li demanaven, va accedir a fer unes proves que van donar positives. La història encara és més rocambolesca, perquè no només va donar positiu en cocaïna, com es podia suposar pel tub, sinó que el test va revelar que havia consumit diferents tipus de drogues, entre les quals, evidentment, cocaïna. Amb aquest resultat a la mà, els agents van procedir a la seva detenció com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per consum de cocaïna i altres productes estupefaents.