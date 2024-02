Detenen un home per un presumpte abús a una menor

Sant Julià de LòriaLa policia informa que va detenir dilluns un home d'edat avançada per un delicte contra la llibertat sexual. Tal com afegeix RTVA, l'individu està acusat d'abusar d'una menor el mateix dilluns a la tarda, unes hores abans que es procedís al seu arrest. La víctima va denunciar els fets a una tercera persona que no va dubtar a presentar denúncia a la policia.

L'acusat ja ha passat a disposició judicial, i en un judici ràpid s'ha dictaminat el seu arrest condicional durant mes i mig.