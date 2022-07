Detenen un home per robar una motocicleta a Soldeu

EscaldesUn resident de 40 anys va ser detingut divendres a les vuit del vespre com a presumpte autor del furt d’una motocicleta a Soldeu. Després de la denúncia del robatori, la policia va fer una enquesta per determinar qui podia haver estat l’autor. Van determinar un sospitós i es va trobar la motocicleta tancada en un box que té llogat a Encamp. Va ser arrestat per la sostracció d’un vehicle.