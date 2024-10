Detenen dos homes al Pas per incomplir una ordre d'expulsió

Andorra la VellaLa policia informa que, durant els darrers dies, dos homes no residents de 21 i 29 anys han estat arrestats com a presumptes autors de delictes contra la funció pública per incomplir ordres d'expulsió administratives. Tots dos han sigut controlats al Pas de la Casa; el primer, divendres a la tarda, i el segon, diumenge a primera hora del matí.