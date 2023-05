Detenen un jove per conduir amb el permís retirat

Andorra la VellaLa policia va informar aquest divendres que aquesta setmana es va produir la detenció d'un home resident de 19 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir amb el permís retirat. Segons expliquen des del cos d'ordre, els policies el van controlar quan el van veure circular a una velocitat elevada per la CG2.