Detenen un jove a la Festa Major de Sant Julià per propinar un cop de puny

Sant JuliàLa Policia ha informat aquest matí que la matinada del dissabte al diumenge va detenir un home resident de 21 anys a la Festa Major de Sant Julià com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física, per propinar un cop de puny a un altre home. Això li produeix una forta contusió i inflamació a la zona de pòmul dret, així com la pèrdua d'una peça dental, el que representa el motiu de la detenció del primer jove.