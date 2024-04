Arresten l'autor de l'atropellament mortal de l'N-260 a Puigcerdà

Andorra la VellaEls Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres a la tarda el conductor de la furgoneta que dimecres passat va xocar amb una motocicleta a l'N-260, a l'entrada oest de Puigcerdà, segons informa Ràdio Seu. El motorista, un jove de 19 anys i veí de la capital cerdana, ha acabat morint arran dels fets.

El detingut és un veí d'Alp, de 50 anys, que està acusat d'un delicte d'homicidi imprudent. La detenció s'ha practicat cap a 2/4 de 6 de la tarda, segons ha explicat l'ACN de fonts policials.

El sinistre va tenir lloc poc dimecres passades les 6 de la tarda, al quilòmetre 180 de l'Eix Pirinenc, dins el terme municipal de Puigcerdà. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, per causes que ara s'investiguen la moto que conduïa el jove va xocar de manera lateral amb la furgoneta. A conseqüència de l'impacte, el motorista va patir ferides crítiques i va haver de ser evacuat en helicòpter medicalitzat a l'hospital Parc Taulí de Sabadell. Finalment, el noi no va poder superar la gravetat d'aquestes ferides i va morir aquest dijous a la tarda al centre hospitalari sabadellenc.