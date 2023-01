Detenen l'home que va entrar a dos apartaments del Pas la nit de Cap d'Any

El Pas de la CasaLa Policia va localitzar la matinada de dilluns al Pas de la Casa l’home que la nit de Cap d’Any va entrar a un dels apartaments d’un immoble i va causar danys de consideració a la porta d’un altre, on també va accedir sense consentiment. L’home, un no resident de 24 anys, es trobava en un important estat d’embriaguesa i s’allotjava al mateix edifici. Se’l va detenir com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni, contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili.