El detenen per intentar matar la seva exdona amb una destral al Pont de Suert

Andorra la VellaUn home de 53 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després que aquest dissabte passat va intentar matar la seva exdona a cops de destral al Pont de Suert. Els fets van tenir lloc en presència de la filla d'ambdós, que té només 6 anys. Tal com informa Ràdio Seu, la dona va patir ferides greus quan es protegia de l'atac, que anava dirigit al cap, i se la va haver de traslladar a l'Hospital Arnau de Vilanova.

El presumpte delinqüent, veí de la capital de l'Alta Ribagorça, va ser detingut pels Mossos acusat d'un delicte de temptativa d'homicidi. Aquest dilluns, el jutjat de Tremp n'ha decretat l'ingrés directe a presó sense fiança, a petició de la fiscalia. Poques hores abans dels fets el suposat agressor havia sortit, amb un permís de cap de setmana, de l'hospital Santa Maria de Lleida, on estava ingressat per problemes psiquiàtrics.

Els fets van tenir lloc dissabte pels volts de les set de la tarda, quan l'home va anar a l'edifici on viu la seva exparella, al Pont de Suert, i la va atacar amb una destral. La policia sospita que es podria tractar d'una agressió premeditada, ja que l'acusat esperava a la dona amb l'arma i quan va arribar se li va tirar a sobre i li va donar diversos cops amb l'eina. La dona va poder salvar la vida perquè es va protegir amb el braç, on hi té diversos talls de gravetat. La víctima i la seva filla van demanar socors i van aconseguir fugir. Els veïns que van sentir sorolls van avisar a la policia, i poc després es va aconseguir detenir el potencial assassí i recuperar la destral.

Després de passar a disposició judicial, la jutgessa va acordar presó provisional, comunicada i sense fiança, a més d’una ordre de protecció per a la dona i la filla, prohibició d’incomunicació amb elles i suspensió de la pàtria potestat. No constaven antecedents judicials de violència entre la parella. La causa està oberta per assassinat en grau de temptativa.

Comunicat de condemna de l'Ajuntament

L'Ajuntament del Pont de Suert ha condemnat "fermament qualsevol manifestació d'actes de violència de gènere". La nova alcaldessa del municipi, Iolanda Ferran, que va ser investida dissabte passat, ja es va posar en contacte amb la família el cap de setmana mateix per expressar-los el seu suport i posar-se a la seva disposició per tot allò que puguin necessitar. Des de l'Ajuntament es reafirmen amb "el compromís de treballar activament per eradicar la violència de gènere", mitjançant "la implementació de polítiques efectives i l'educació en valors d'igualtat i respecte". Alhora, insten la ciutadania a denunciar qualsevol situació de violència de gènere i els demanen que "acompanyin les víctimes en aquest camí cap a la llibertat i la seguretat". El comunicat conclou que "la violència masclista és una realitat inacceptable que vulnera els drets fonamentals de les persones".