Detenen tres homes per furt amb força a dos pisos de la Seu

La Seu d'UrgellEls Mossos d’Esquadra han detingut tres homes de 31, 34 i 38 anys com a presumptes autors de dos robatoris amb força en domicili. Els fets van tenir lloc a primera hora de la matinada de diumenge, quan els agents van ser alertats que un grup de persones estarien forçant l’accés d’un pis de la sisena planta d’un edifici del carrer de Joaquim Viola Lafuerza, segons ha informat Ràdio Seu. Un cop al lloc, van veure una de les portes mig oberta i que li faltaven els dos bombins. També van observar que l’altre pis de la mateixa planta estava forçat. Els efectius policials van accedir a l’interior, on van localitzar tres persones. Aleshores, les van identificar i en escorcollar-les van localitzar una navalla múltiple, un joc de claus fixes i les claus d’un vehicle de lloguer.

Abans de procedir a la seva detenció, els mossos van intentar parlar amb ells per si tenien relació amb els pisos, però no va ser possible per la barrera idiomàtica. Mentre estaven duent a terme comprovacions als pisos, una patrulla de la Policia Local va trobar al carrer, a sota d’una de les finestres del pis violentat, una bossa que contenia cinc rossinyols, un tornavís tipus punxó i claus tipus colze. Tot apunta que en veure’s sorpresos, un d’ells hauria llençat per la finestra la bossa amb les eines.

Pel que fa a l’altre pis, en obrir la porta, els agents van trobar un tros del bombí trencat i un tornavís. Al replà de l’escala també van localitzar una làmina de plàstic dur, utilitzada habitualment per obrir les portes tancades sense clau. Posteriorment, els efectius van trobar al passeig del Parc de la capital alturgelllenca el vehicle de lloguer dels sospitosos i a l’interior dos telèfons mòbils, un altre tornavís i el contracte de lloguer a nom d’uns dels identificats. Els detinguts van passar dilluns a disposició judicial davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell.