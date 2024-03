Detenen un turista per destrossar la seva habitació d'hotel borratxo

SoldeuLa policia informa que un turista de vint-i-vuit anys va ser detingut la matinada de divendres a Soldeu com a presumpte autor d'un delicte contra el patrimoni per causar danys en l'habitació de l'hotel on s'allotjava. L'home, que presentava una actitud molt agressiva i es trobava en un fort estat d'embriaguesa, va trencar el mirall i la porta d'un armari, el marc de la porta de la mateixa habitació, el sistema per tancar-la i hauria fet un forat en una paret de fusta.