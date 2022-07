Detenen dos veïns d'Andorra amb 23.000 paquets de tabac de contraban

Ribera d'UrgelletTal dia com avui de fa 10 anys, el 10 de juliol de 2012, va ser notícia...

La Guàrdia Civil va detenir aquest dilluns al migdia dos homes, residents a Andorra, amb 23.000 paquets de tabac de contraban i 1.839 paquets de picadura valorats en més de 110.000 euros. Els fets van passar a les 13.50 hores a la zona de la parròquia d'Hortó, al terme municipal de Ribera d'Urgellet, quan els agents van observar tres vehicles que circulaven per una pista forestal. La Guàrdia Civil va aconseguir interceptar un Chevrolet i un Jeep Grand Cherokee, amb matrícula andorrana, i posteriorment van localitzar un Citroën Yumpy amb matrícula espanyola.

La inspecció als vehicles va permetre trobar 23.000 paquets de tabac ros de diverses marques i 1.839 paquets (91.950 grams) de tabac de picadura, tot d'origen extracomunitari, amb un valor total de 113.210 euros.

Els agents van identificar dos dels conductors, L.F.M., de 55 anys, i F.G.J, de 54 anys, tots dos residents a Andorra. El tercer conductor va fugir i no ha estat localitzat. Per tot plegat, la Guàrdia Civil va detenir els dos homes per un presumpte delicte de contraban i, juntament amb el tabac i els vehicles, van ser posats a disposició del Jutjat d'Instrucció número 2 de la Seu d'Urgell.