Detinguda per crebantar una ordre d'expulsió de tres anys

Andorra la VellaLa policia ha informat aquest divendres que durant la setmana ha tingut lloc la detenció d’una dona de 33 anys no resident com a presumpta autora d’un delicte contra l’administració de Justícia. Segons expliquen des del cos d’ordre, la dona havia estat expulsada del país per un període de tres anys i va ser enxampada a dins. Per aquesta raó, els agents interventors van efectuar el seu arrest.