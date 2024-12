Detinguda una dona a Ordino per conduir amb el permís suspès

Andorra la VellaLa Policia va detenir aquest diumenge a la tarda una dona de 24 anys a Ordino per conduir sense permís, el qual li havia estat suspès per una ordenança penal. Els agents van localitzar la infractora durant una operació rutinària, i la detenció s'ha portat a terme segons els protocols establerts per a aquests casos. La detinguda haurà de fer front a les corresponents càrregues legals per la seva acció.