Detinguda una dona amb una ordre de recerca per furts continuats de mercaderia

Andorra la VellaLa policia informa que ha detingut una dona, de 35 anys i no resident, com a presumpta autora d’un delicte contra el patrimoni per furts continuats de mercaderia en diferents establiments del país. Hauria comès els furts en diverses ocasions durant el 2022. Arribava a Andorra amb aquesta intenció i marxava el mateix dia. La investigació policial va permetre identificar la presumpta autora. A partir d’aquí, a petició del cos, la Batllia va activar una ordre de recerca judicial amb detenció. La dona ha estat arrestada finalment aquesta matinada a la frontera del riu Runer quan es disposava a entrar de nou al Principat.