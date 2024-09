Detinguda per presumpta agressió al seu marit qui té antecedents violents

Andorra la Vellala Policia va arrestar una dona de 56 anys, també com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral, per una suposada agressió al seu marit. L’home té antecedents per violència de gènere contra la dona i una prohibició vigent d’entrar en contacte amb ella, però diumenge havien decidit trobar-se de mutu acord al domicili de la dona.