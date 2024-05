Detinguda per insultar i amenaçar agents de policia

Andorra la VellaEls darrers dies, la Policia també ha detingut una dona, de 50 anys i no resident, com a presumpta autora de delictes contra la llibertat, contra la funció pública, contra l’honor i contra la integritat física i moral. Els agents la van controlar divendres a la tarda després de rebre un avís que indicava que la dona estaria conduint contra direcció i, des del primer moment, es va mostrar agressiva i va bufar de manera errònia en totes les ocasions en què se li va intentar efectuar la prova d’alcoholèmia. Durant el control, va insultar i amenaçar els policies, va desobeir les seves indicacions i va intentar marxar. Quan es va procedir a la seva detenció, un cop a l’interior del vehicle policial, va mantenir una actitud violenta donant puntades de peu contra la mampara de protecció. Per evitar que es pogués lesionar, un dels agents va seure amb ella a la part posterior del cotxe i la dona li va propinar un cop de peu a la cara, causant-li una ferida.

Finalment, un cop al despatx central, la dona es va sotmetre a la prova d’alcoholèmia i va donar positiu amb una taxa de 0,60, motiu pel qual se li va imposar una sanció administrativa.