Detinguda amb una navalla de 9 centímetres a sobre

Pas de la CasaLa Policia ha detingut aquesta setmana al Pas de la Casa una dona de 25 anys i no resident com a presumpta autora d'un delicte contra la seguretat col·lectiva per dur una arma de port prohibit.

Es tractava d'una navalla amb una fulla de 9 centímetres que els agents li van trobar en una de les butxaques dels pantalons quan la van controlar per haver causat danys a la porta d'un hotel de la localitat encampadana amb una puntada de peu. Els fets van tenir lloc la nit de dimarts a dimecres.