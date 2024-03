Detinguda per robar un vehicle, conduir-lo borratxa i drogada i entrar per la força en un domicili

Andorra la VellaLa policia informa que el 29 de març a Andorra la Vella, es va detenir una dona resident de 39 anys, com autora d'un delicte contra la intimitat i la inviolabilitat del domicili, contra el patrimoni -furt d'ús d'un vehicle-, contra l'Administració de Justícia -permís suspès-, i contra la seguretat col·lectiva 3'33 g/l., i positiu a tòxics.

La interessada accedeix a l'interior d'un domicili particular sense el consentiment del llogater. Truca a la porta, i en el moment que l'inquilí l'obre, la dona accedeix sense el seu consentiment a l'interior, fent cas omís a les demandes d'abandonar l'habitatge.

Controlada i identificada la interessada, manifesta no saber per què es troba al domicili. Que s'ha traslladat conduint un turisme des de la vila de Sant Julià de Lòria fins a Andorra la Vella. El vehicle havia estat denunciat com a desaparegut amb anterioritat pel seu propietari, i la interessada fa objecte d'una suspensió penal vigent del seu permís de conduir, motiu pel qual és detinguda.

Una vegada a les dependències policials, la interessada s'ha sotmès voluntàriament a una prova d'alcoholèmia donant un resultat positiu de 3,33 g/l, i a una prova de tòxics donant un resultat positiu.