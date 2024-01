Detinguda amb una taxa d'alcoholèmia d'1,81 conduint per la CG2 fent ziga-zagues

Andorra la VellaLa matinada d’aquest divendres la Policia ha arrestat una dona de 46 anys i no resident amb una taxa d’alcoholèmia d’1,81. Conduïa per la CG2 fent ziga-zagues sense regular la velocitat i envaint el carril contrari. La policia ha informat en el seu comunicat del seu arrest tant per la conducció temerària com pel positiu en alcoholèmia. La dona ha passat la nit al calabós de la seu central de la policia.