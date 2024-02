Detingudes quatre persones per furtar tabac i perfums per valor de 1.400 euros a la capital

Andorra la VellaLa policia informa que va detenir diumenge a primera hora de la tarda a Andorra la Vella quatre persones sospitoses de ser membres d’una banda organitzada que es dedicava a cometre furts en diferents establiments.

Es tracta d’un home de 29 anys i tres dones de 28, 31 i 34 anys. Van ser localitzades pels agents de policia després de rebre l’avís d’un centre comercial de la capital d’on haurien sostret diversos cartrons de tabac traient les alarmes i distraient els empleats. Les mateixes persones haurien entrat posteriorment en diverses perfumeries, fet que hauria permès controlar, en primer lloc, l’home i una de les dones, i uns minuts després, les altres dues.

Viatjaven en dos vehicles amb matrícula francesa i a l’interior d’un dels cotxes és on es van trobar els 43 cartrons de tabac i dos perfums, així com les bosses de mà que haurien fet servir per cometre els furts. El valor de cost de la mercaderia sostreta superaria els 1.400 euros.