Detingut per agredir i amenaçar de mort la parella i el fill menor d'aquesta

Andorra la VellaLa policia informa que aquest cap de setmana ha detingut un home com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral per violència de gènere.

La detenció de l'home de trenta-sis anys es va produir dissabte a la tarda a Andorra la Vella per agredir i amenaçar de mort la parella i el fill menor d'aquesta. A més de la violència de gènere, se'l va detenir per violència domèstica per l'agressió al menor, i per un delicte contra la llibertat per les amenaces.