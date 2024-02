Detingut per agredir un menor a les pistes de Pal

Andorra la VellaAquest divendres al voltant del migdia la policia va detenir un home per l'agressió a un menor que va tenir lloc mentre esquiaven a les pistes de Pal. Segons explica la policia, el conflicte va originar-se el dijous arran d'unes desavinences que no han transcendit. Va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte de lesions.