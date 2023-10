Detingut per agredir el responsable d'un bar i resistir-se a la policia

Sant Julià de LòriaLa policia informa que divendres a les 23:20 hores van ser requerits en un bar de Sant Julià de Lòria, on s'hauria produït una presumpta agressió entre el responsable de l'establiment i un client, resident de 38 anys, que en tenia prohibida l'entrada. Quan el responsable del local li recorda al client que no li permet l'entrada a l'establiment, aquest reacciona llençant-li una ampolla de vidre i marxa seguidament del local. Minuts després, es controla l'interessat i aquest mostra una actitud desafiant, proferint resistència, injuriant i amenaçant de mort els agents interventors. Per l'esmentat, es procedeix a la seva detenció com a presumpte autor dels delictes contra l'honor, la llibertat i la funció pública.