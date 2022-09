Andorra la VellaLa Policia informa que passat dijous va detenir un home a Andorra la Vella com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic. El cos va ser requerit al domicili particular per una discussió entre la parella, que finalment derivaria en l'agressió envers la dona, cap a les 21:57 de la nit.