Detingut alcoholitzat per circular amb el permís retirat després d'un accident

Andorra la VellaEls darrers dies la Policia ha detingut un home, de 25 anys i no resident, amb una taxa d’alcoholèmia d’1,34 arran d’un altre accident a la CG1. El conductor i únic ocupant del vehicle va perdre el control del cotxe i va sortir de la via. Se’l va arrestar també com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia per conduir amb el permís retirat per ordre del Batlle.