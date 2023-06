Detingut per circular sota els efectes de l'alcohol

Andorra la VellaLa policia va informar aquest divendres de les detencions que van tenir lloc en el decurs de la setmana i, segons van publicar, dues persones van ser detingudes com a presumptes autores de delictes contra la seguretat viària. Des del cos d'ordre, expliquen que es tracta d'un home de 30 anys que va donar com a resultat de la prova d'alcoholèmia 1,38 grams per litre de sang i d'un home de 32 anys que va donar un positiu d'1,91 g/l, duplicant el límit legal de 0,80 g/l.