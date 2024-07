Detingut per conduir sota els efectes de la cocaïna i resistència a l'autoritat

Sant Julià de LòriaLa policia informa que, durant els darrers dies, ha detingut un home de vint-i-tres anys a Sant Julià de Lòria per donar positiu a la prova de drogues al volant. A més, també se'l va arrestar per un delicte contra la salut pública per trobar-se en possessió de 3,59 grams de cocaïna i per un delicte contra la funció pública per resistència i desobediència. Els fets van tenir lloc divendres a la tarda.