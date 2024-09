Detingut per conduir sense permís i per portar marihuana a sobre

Andorra la VellaLa policia ha informat aquest dissabte que durant la setmana s'ha detingut un home de 32 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i contra l'administració de justícia. Segons expliquen des del cos d'ordre, l'individu circulava amb el seu vehicle, va ser aturat per agents i, en controlar-lo, van constatar que no tenia el permís de conduir. A més a més, li van trobar quatre grams de marihuana. Posteriorment, els efectius el van arrestar.