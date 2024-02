Detingut un contrabandista amb 200 paquets de tabac al Pas

Andorra la VellaEls darrers dies la policia ha detingut un home de 28 anys al Pas de la Casa com a presumpte autor de delictes contra l'Administració de Justícia i contra l'ordre socioeconòmic. Segons expliquen des del cos d'ordre, l'individu, en ser aturat per les autoritats, va identificar-se amb una identitat falsa. A més a més, li van trobar 200 paquets de tabac de contraban. Per aquestes raons, es va efectuar el seu arrest.