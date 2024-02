Detingut un contrabandista amb 3000 euros en tabac al port de Cabús

Andorra la VellaLa Policia d’Andorra ha frustrat un intent de contraban de tabac al port de Cabús, on un individu intentava creuar la frontera amb una moto de neu carregada amb 950 paquets de tabac il·legal, valorats en uns 3.000 euros. L’individu detingut enfrontarà càrrecs per contraban i altres possibles delictes relacionats amb el tràfic il·legal de tabac. Les autoritats continuen amb la seva vigilància per evitar activitats il·lícites a la regió.