Detingut per crebantar l'autorització que només li permetia conduir per tasques professionals

Andorra la VellaLa policia ha detingut un home resident de 22 anys com a presumpte autor d'un delicte contra l'administració de Justícia. Segons expliquen des del cos d'ordre, l'individu va ser enxampat per la policia conduint el seu vehicle particular, crebantant l'autorització per fer-ho únicament per tasques professionals. Per aquesta raó, els agents van efectuar la seva detenció.