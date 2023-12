Detingut després de colar-se ebri a una casa aliena per dormir

Andorra la VellaLa policia informa que els darrers dies ha detingut un home de cinquanta-un anys com a presumpte autor d'un delicte contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili per entrar a casa d'una altra persona. Els fets van tenir lloc el passat dimecres. L'home hi hauria accedit per una finestra, sense forçar-la, suposadament per passar-hi la nit. El propietari del domicili va sentir sorolls i el va descobrir en una de les habitacions. Es trobava sota els efectes de l'alcohol i no s'hauria endut res.