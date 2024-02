Detingut després d'insults i amenaces per no poder entrar en un local de la capital

Andorra la VellaAquest dimarts a la nit la policia va arrestar un home a Andorra la Vella com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat i contra l'honor. Segons expliquen des del cos d'ordre, l'individu va intentar entrar un local d'oci nocturn i els responsables de l'accés no el van deixar accedir. Posteriorment, va arribar la policia perquè va mostrar una actitud violenta fins al punt d'arribar a insultar i amenaçar els agents que van personar-se. Per aquests motius, es va efectuar la seva detenció.