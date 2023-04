Detingut per duplicar la taxa d'alcohol

Andorra la VellaLa policia va emetre aquest divendres el balanç de detencions i va informar que dues persones residents, de 30 i 48 anys, van ser detingudes per conduir sota els efectes de les drogues i sis més per positius d’alcoholèmia. Aquestes sis, cinc de les quals són residents al país, tenen entre 19 i 44 anys i han estat arrestades amb taxes d’entre 0,84 i 1,91 grams d’alcohol per litre de sang. En l'últim cas es va superar el doble del límit penal d'alcohol, que és de 0,80 g/l.