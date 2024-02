Detingut a Encamp per gairebé triplicar la taxa d'alcohol

Andorra la VellaDissabte al migdia, un home de 50 anys va ser detingut pel seu comportament temerari al volant, amb una taxa d'alcoholèmia alarmant de 2,18. L'incident va ser gestionat gràcies a l'acció ràpida i valenta d'un agent de policia fora de servei.

L'agent va observar com el conductor circulava fent ziga-zagues pel nou vial d'Encamp, posant en risc no només la seva pròpia seguretat, sinó també la dels altres usuaris de la via. Amb la preocupació de possibles impactes amb vehicles en sentit contrari, l'agent va intervenir immediatament i va detenir el conductor irresponsable.

Un cop detingut, el control d'alcoholèmia va revelar una xifra extremadament elevada de 2,18, molt per sobre del límit legal. Les autoritats van procedir a la detenció formal del home de 50 anys, que ara enfronta càrrecs relacionats amb la conducció sota la influència d'alcohol.