Detingut per falsedat documental

Andorra la VellaLa Policia ha informat que dimarts 23 d'agost va detenir un home no resident de 32 com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic, de falsa identitat concretament. El cos policial el va requerir per identificar-se i en verificar el seu document van constatar que havia estat controlat en cinc ocasions amb anterioritat, identificant-se verbalment amb una altra identitat.