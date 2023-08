Detingut a la frontera per emportar-se 500 euros d'una targeta de crèdit d'una coneguda

Andorra la VellaLa policia va detenir aquest divendres a les 9 hores a un home no resident de 24 anys com a presumpte autor d'un delicte socioeconòmic. Els agents van ser requerits després que una dona hagués denunciat que havia estat víctima d'una utilització fraudulenta de la seva targeta de crèdit, per un valor aproximat de 500 euros, per part d'un conegut seu en un caixer automàtic d'Andorra la Vella. Pel descriptiu donat per la víctima, la policia va poder controlar l'interessat a l'interior d'un taxi a la frontera del riu Runer. Una vegada localitzat, es va poder recuperar la targeta, així com 485 euros en efectiu.