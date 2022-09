Detingut a la frontera per portar diversos documents falsos

Andorra la VellaEl divendres de la setmana passada un home no resident de 30 anys va ser detingut a les 15 h a la frontera del DCNJ com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. En un control rutinari, l'individu es va identificar amb un DNI. Posteriorment, els agents el van verificar i van constatar que el document presentava "una sèrie d'irregularitats en el suport", en les impressions i en les mesures de seguretat, és a dir, que es tractava d'un document fals. A més, també van trobar-li un permís de conduir fals amb el seu nom. Per aquestes raons, la policia va efectuar la seva detenció.