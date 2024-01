Detingut per furtar tabac valorat en 600 euros

Andorra la VellaLa Policia ha detingut aquesta setmana un home de 35 anys i no resident com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni per furtar tabac amb un valor superior als 600 euros en un supermercat del Pas de la Casa. Els fets van tenir lloc el passat dimarts i quan els agents el van localitzar i controlar després de rebre l’avís, l’home els va intentar agredir. Per aquest motiu també va ser arrestat per un delicte contra la funció pública.