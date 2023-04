Detingut per gairebé triplicar el límit d'alcoholèmia al volant

Andorra la VellaLa policia ha informat aquest matí al balanç de detencions que vuit persones han estat detingudes per delictes contra la seguretat viària. Dos han estat arrestats per positiu en drogues i es tracta de dos homes de 19 i 36 anys, tots dos residents. Els sis restants, per alcoholèmia. Tenen entre 19 i 74 anys i han estat detinguts amb taxes d’entre 1,07 i 2,27 g/l. El límit penal d'alcohol al volant és de 0,80. És a dir, el conductor amb el resultat més alt, gairebé ha triplicat la xifra.