Detingut un home per un ús fraudulent de targeta per valor de gairebé 11.000 euros

Andorra la VellaLa policia informa que dimecres al matí, i en seguiment d’una denúncia interposada davant el cos per part del responsable d’un establiment de restauració, es va detenir un home com a presumpte autor d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic -ús fraudulent de targeta de crèdit-, i d’una infracció contra el patrimoni. L’interessat treballador d’aquest establiment, es va apoderar de quantitats dineràries que contenia el pot de les propines. Endemés, va efectuar 33 reintegraments sense autorització amb la targeta d’empresa per un import de 10.982 euros.