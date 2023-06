Detingut per identificar-se amb una identitat falsa

EncampLa policia va informar del balanç de detencions que van tenir lloc durant el cap de setmana i un dels arrestos va tenir lloc el dissabte al matí al Pas de la Casa. Segons expliquen, un home no resident de 30 anys va ser controlat per agents del cos d'ordre. En el procés, li van demanar la identificació. Quan els funcionaris van constatar que la identitat que havia donat era falsa, va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra el tràfic jurídic.