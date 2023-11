Detingut per incomplir la prohibició de conduir

La MassanaEl dimecres a la tarda, un home de 34 anys va ser arrestat a la Massana com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia. Segons expliquen des del cos d’ordre, l’home tenia el permís retirat per la Batllia i només podia conduir per uns dies determinats i per motius exclusivament laborals i va ser detingut per incomplir l’ordre.