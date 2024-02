Detingut un lladre de mercaderies per un policia fora de servei

Andorra la VellaLa policia informa que s'ha detingut un home, de 44 anys i no resident, com a presumpte autor de diversos furts en establiments comercials.

La Policia el tenia identificat i s'havia activat una ordre de recerca i detenció. Dimarts a la tarda, un sergent major fora de servei el va reconèixer pel carrer i el va controlar a l'avinguda Carlemany.

El detingut estaria relacionat amb almenys set furts comesos els dos últims mesos en comerços del país, d'on hauria sostret tabac i alcohol amb un valor total de 965 euros. En el moment del control, duia a sobre diversos estris que s'utilitzen per sostreure mercaderia i ja s'havia apropiat d'un perfum.

L'home té diversos antecedents a França, on resideix, per fets similars. A més, es va identificar amb un document fals i una altra identitat i, per aquest motiu, també se'l va arrestar com a presumpte autor de delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic.

Quan se'l va controlar anava sol, però la Policia sospita que en alguna de les ocasions anteriors hauria comptat amb l'ajuda d'altres col·laboradors. Aquesta mena de delinqüents acostumen a entrar i sortir del país el mateix dia i formen part de bandes organitzades especialitzades en aquests delictes.